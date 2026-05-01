Invasione di brani generati con l’AI su Spotify arriva la spunta verde per gli artisti umani | come funziona la novità

Spotify ha presentato un nuovo sistema di verifica che permette di identificare facilmente gli artisti umani rispetto ai contenuti creati con l’intelligenza artificiale. La novità si traduce in un'icona verde che verrà mostrata accanto ai nomi degli artisti autentici sulla piattaforma. La funzione mira a offrire agli ascoltatori un modo più semplice per distinguere tra musica creata da persone e quella generata dalla tecnologia.

Spotify ha annunciato l’arrivo di un nuovo sistema di verifica pensato per distinguere in modo più immediato gli artisti reali dai contenuti musicali generati dall’intelligenza artificiale. Il nuovo strumento dovrebbe essere operative nelle prossime settimane e prevede l’introduzione del badge «Verificato da Spotify», una spunta verde che verrà applicata ai profili degli artisti e nei risultati di ricerca. Il contrassegno indicherà che un profilo è stato controllato e rispetta i criteri di autenticità definiti dalla piattaforma. L’annuncio di Spotify. Secondo quanto comunicato dall’azienda, i profili che pubblicano musica generata principalmente da sistemi di intelligenza artificiale o che rappresentano personaggi non reali non potranno ottenere la verifica.🔗 Leggi su Open.online

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