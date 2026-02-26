La classifica di Sanremo su Spotify ecco i brani più ascoltati Fedez-Masini al top

Ecco la classifica dei brani più ascoltati su Spotify durante Sanremo 2026. I dati aggiornati al 25 febbraio mostrano quale canzone sta riscuotendo maggiore interesse tra gli ascoltatori. La graduatoria evidenzia le preferenze del pubblico digitale e fornisce un quadro immediato delle tendenze musicali in questa edizione del festival. La posizione di ogni brano si modifica di giorno in giorno, riflettendo l’andamento dell’interesse del pubblico.

Sanremo, 26 febbraio 2026 – Sanremo 2026 ha già il suo vincitore (provvisorio). Anzi i vincitori. Stando alla classifica giornaliera (qui sotto in dettaglio) relativa al 25 febbraio Fedez & Masini sono i più ascoltati su Spotify. La loro canzone ‘Male necessario’ è tra le candidate alla vittoria finale: campeggia infatti tanto nella top five della prima serata – decisa dalla sala stampa – che in quella della seconda, frutto di televoto e giuria delle radio. E a quanto pare, stando ai dati di ieri, è la preferita degli utenti che si affidano alla piattaforma social ‘verde' per i loro ascolti musicali. Il brano di Federico Lucia e Marco Masini sfiora quota 1 milione di ‘stream’ (992mila) in un giorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

