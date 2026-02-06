Da oggi in Italia, gli utenti di Spotify possono ascoltare le canzoni e leggere i testi tradotti in tempo reale. La novità, arrivata il 4 febbraio 2026, permette di seguire i testi in italiano senza dover copiare e incollare su Google Traduttore. Basta attivare la funzione e le traduzioni si visualizzano subito mentre si ascolta.

Dal 4 febbraio 2026, anche gli utenti italiani possono finalmente dire addio al copia-incolla frenetico su Google Traduttore mentre ascoltano le loro canzoni preferite. Spotify, colosso svedese dello streaming con oltre 713 milioni di utenti attivi ogni mese e circa 281 milioni di abbonati a livello globale, ha esteso al nostro Paese una funzionalità che in molti aspettavano da tempo: la traduzione automatica dei testi delle canzoni. La novità non è solo un vezzo tecnologico, ma risponde a un bisogno concreto e diffuso. I testi sono tra le funzionalità più utilizzate sulla piattaforma, visualizzati centinaia di milioni di volte ogni giorno da ascoltatori che vogliono seguire le parole in tempo reale, comprendere i significati nascosti, cantare a squarciagola senza sbagliare o semplicemente sentirsi più vicini agli artisti che amano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Spotify traduce i testi in italiano mentre ascolti: come funziona la novità appena arrivata

Spotify ha annunciato che i testi delle canzoni sono ora disponibili anche in modalità offline per gli utenti di tutto il mondo.

