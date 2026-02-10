Banche italiane | dividendi 2026 in crescita per UniCredit Bper e Intesa Sanpaolo Ecco gli stacchi

Con la chiusura dei bilanci 2025, le banche italiane annunciano già le strategie per i dividendi del 2026. UniCredit, Bper e Intesa Sanpaolo prevedono aumenti, mentre altre istituzioni confermano le politiche di distribuzione già consolidate. I primi dati indicano che nel prossimo anno gli azionisti potranno contare su pagamenti più sostanziosi.

Con la chiusura dei bilanci 2025, il panorama dei dividendi bancari per il 2026 si delinea con aumenti per alcuni istituti e una conferma di politiche distributive consolidate per altri. Gli azionisti di UniCredit, Intesa Sanpaolo, Bper Banca e Mediolanum potranno beneficiare di incrementi rispetto all’anno precedente, mentre Banco BPM, MPS e Banca Popolare di Sondrio manterranno invariati i livelli di remunerazione. Le date di stacco delle cedole variano nel corso di aprile e maggio 2026, con UniCredit, Mediobanca e Banco BPM che prevedono lo stacco il 22 aprile. Il 2026 si preannuncia quindi un anno di dividendi in crescita per gli investitori del settore bancario italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

