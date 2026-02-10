Mps | utile record a 3,04 mld € maxi-dividendi per gli azionisti e svolta per la banca storica italiana

Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il 2025 con un utile record di 3,04 miliardi di euro. La banca distribuisce subito 2,6 miliardi di dividendi agli azionisti, segnando una svolta importante per la sua storia.

Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha concluso l’esercizio 2025 con un utile netto di 3,04 miliardi di euro, destinando 2,6 miliardi di euro alla distribuzione di dividendi. Questo risultato segna una svolta significativa per l’istituto bancario, che ha beneficiato di una solida performance e di un contesto economico favorevole, riportando la redditività ai livelli più alti degli ultimi anni. La notizia, diffusa da fonti di stampa, certifica un cambiamento di rotta per Mps, che ha attraversato un periodo di difficoltà e ristrutturazione negli anni passati. L’utile record consente alla banca di riproporre ai suoi azionisti una generosa politica di dividendi, un segnale di fiducia nel futuro dell’istituto e di riconoscimento del valore investito.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Monte dei Paschi di Siena

Unicredit chiude il 2025 con un utile netto di 10,6 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto all’anno prima.

Ultime notizie su Monte dei Paschi di Siena

Argomenti discussi: Mediobanca affronta la transizione MPS tra utili record e rincorsa al dividendo; MPS - MEDIOBANCA * RISULTATI DELL'ESERCIZIO DI 6 MESI AL 31 DICEMBRE 2025: UTILE NETTO A 623M (-6% A/A1) SU BASE RICORRENTE; Unicredit incassa utili 2025 a 10,6 miliardi e promette 4,75 miliardi di dividendi. Orcel frena sul m&a. Nuovi massimi in borsa; MPS archivia 2025 con utile in forte aumento; crescono le commissioni.

MPS annuncia utili e anticipa piano Lovaglio con Mediobanca. Le azioni del Monte vanno subito giù. La direttaDopo la pubblicazione dei conti di Mediobanca, tocca oggi a MPS alzare il velo sui conti. Utile netto del Monte del 2025 inclusivo dei risultati Mediobanca supera i 3 mld. msn.com

Mps, utili in crescita a 2,75 (+17,7%) e 2,6 miliardi di dividendi per gli azionisti. Accelera l’integrazione di MediobancaLa banca alzerà il velo sul nuovo piano il 27 febbraio. L’obiettivo è arrivare a una piena integrazione tra i due istituti per il massimo sviluppo delle sinergie industriali con l’operazione ... milanofinanza.it

La Fed non tocca i tassi; Meta, ricavi su e utile sopra le attese; Wall Street, S&P tocca i 7mila punti; Mps, il consiglio trova l’intesa sulle regole per la governance; Ipotesi riciclaggio su Deutsche Bank per i fondi di Abramovic; Pirelli punta sul blind trust; Tim dice facebook