Durante un interrogatorio, l’avvocato ha dichiarato che non è stata avviata nessuna indagine riguardo al caso legato a Inter Roma. La conferma è arrivata nel corso di un procedimento giudiziario in cui si discute di questioni legate a questa vicenda. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle eventuali attività investigative o alle accuse specifiche. La situazione rimane sotto esame in attesa di ulteriori sviluppi legali.

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© Calcionews24.com - Interrogatorio Gervasoni, l’avvocato svela: «Non c’è stata alcuna indagine per quanto riguarda il caso di Inter Roma»

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