Caos arbitri Gervasoni al pm | In Inter Roma ci fu solo un erroraccio del VAR non c’è stata alcuna ingerenza

Andrea Gervasoni è stato ascoltato dal pubblico ministero in merito alle decisioni prese durante la partita tra Inter e Roma. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato che l’episodio controverso è stato causato esclusivamente da un errore del VAR, negando che ci siano state ingerenze esterne o interferenze arbitrarie nella gestione della gara. La discussione si è concentrata sulla valutazione di un episodio specifico che ha suscitato polemiche.

di Francesco Aliperta Caos arbitri, Andrea Gervasoni è stato interrogato dal pm sulle presunte ingerenze nella gestione arbitrale di Inter Roma. Il controverso episodio di Inter-Roma del 27 aprile 2025, caratterizzato dalla vistosa trattenuta su Bisseck non sanzionata con il calcio di rigore, torna al centro delle cronache giudiziarie. Andrea Gervasoni, supervisore Var attualmente autosospeso, è stato interrogato dal pm di Milano Maurizio Ascione per fare luce su presunte ingerenze nella gestione arbitrale di quella partita, un caso che ha sollevato forti polemiche mediatiche e sospetti di condizionamenti. Caos arbitri, la difesa di Gervasoni: errore tecnico, non politico.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caos arbitri, Gervasoni al pm: «In Inter Roma ci fu solo un erroraccio del VAR, non c’è stata alcuna ingerenza» LA ROMA SI LAMENTA PER UN FALLO SUL GOL DEL 3-1 DELL’INTER CHE FALSA LA PARTITA Notizie correlate Gervasoni, 4 ore dai pm: «In Inter-Roma solo un erroraccio del Var, escludo al 100% manomissioni dell?audio»Si è concluso dopo circa quattro ore l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato dalla Procura di Milano per... Inchiesta arbitri, legale Gervasoni: “Audio Var Inter-Roma manomesso? Escluso al 100%”(Adnkronos) – “Su Inter-Roma abbiamo chiarito come anche in quella occasione non sia stato fatto un intervento. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca; Inchiesta arbitri, novità oggi: dall'interrogatorio di Gervasoni alla posizione dell'Inter, le ultime; Inchiesta arbitri, spunta la testimonianza su Inter-Roma: Gervasoni disse al Var di non intervenire; Fatti i fatti tuoi: il presunto dialogo al Var sul rigore non fischiato a Bisseck in Inter-Roma. L'audio non c'è. Inchiesta arbitri, legale Gervasoni: Audio Var Inter-Roma manomesso? Escluso al 100%Durante Inter-Roma del 27 aprile 2025 la sala Var non intervenì sul rigore non assegnato dall’arbitro ai nerazzurri per il fallo di Ndicka su Bisseck. Una decisione che anche in questo caso viene pre ... adnkronos.com Caos arbitri, Andrea Gervasoni interrogato per 4 ore: «Audio di Inter-Roma manomesso? Lo escludo al 100%»È durato diverse ore l'interrogatorio di Andrea Gervasoni, indagato con l'ipotesi di frode sportiva come il designatore Gianluca Rocchi, ... corriereadriatico.it Manomissione del VAR di Inter-Roma Gervasoni esce allo scoperto https://tinyurl.com/3u69f39x - facebook.com facebook Legale Gervasoni: “Inter-Roma Nessun intervento, le immagini lo chiariscono” x.com