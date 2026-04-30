Avvocato Gervasoni dopo l’interrogatorio | Non ha interferito in alcun modo su Salernitana Modena! Inter Roma? Velocissima domanda a cui abbiamo risposto

Dopo l’interrogatorio, l’avvocato Michele Ducci ha dichiarato che il suo assistito non ha avuto alcun ruolo nelle questioni relative alla Salernitana e al Modena. Ha anche riferito di aver risposto a una domanda sulla partita Roma, descrivendola come molto rapida. Il legale ha fornito queste precisazioni senza approfondimenti ulteriori, mantenendo un tono diretto e senza aggiungere dettagli sui contenuti dell’interrogatorio.

Lukaku Milan, nessuna trattativa: smentite le voci di mercato. Belga concentrato solo sul recupero totale Calciomercato Milan, Goretzka il primo nome per il centrocampo ma occhio a Javi Guerra! Mercato Inter, “prenotato” Norton-Cuffy: strada tracciata per il dopo Dumfries! Le mosse dei nerazzurri Milan, summit Furlani Allegri a Milanello: mercato e Champions al centro del tavolo. Tutti i temi di discussione Moratti a sorpresa: «Calciopoli? Avevo paura e rispetto, dall’altra parte c’era la...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Avvocato Gervasoni dopo l’interrogatorio: «Non ha interferito in alcun modo su Salernitana Modena! Inter Roma? Velocissima domanda a cui abbiamo risposto» Notizie correlate Inchiesta arbitri, il legale di Gervasoni: "Non ha interferito su Salernitana-Modena"«Abbiamo risposto sull'episodio di Salernitana-Modena : Gervasoni ha spiegato che non ha interferito in alcun modo». Gervasoni dopo 4 ore d’interrogatorio: “Nessuna manomissione all’audio di Inter-Roma”. Il legale: “Su questo solo una domanda veloce”Un interrogatorio durato quattro ore, con focus su Salernitana–Modena e una domanda su Inter–Roma. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'avvocato Grassani: Rocchi e Gervasoni sono tenuti a rispondere a Chinè; Caos arbitri, parla l’avvocato di Gervasoni: Risponderemo al pm; L'avvocato di Gervasoni a Fanpage.it: Quello del pm è un invito a comparire al buio. Siamo perplessi; L'avvocato Grassani sul caso arbitri: Rocchi e Gervasoni devono rispondere. L'Aia potrebbe essere commissariata, non la Figc.. Inchiesta arbitri, terminato l'interrogatorio di Gervasoni: Date le risposte che dovevoIl supervisore Var, accompagnato dal proprio legale, è stato ascoltato per oltre quattro ore negli uffici della Guardia di Finanza ... corrieredellosport.it Gervasoni 4 ore dai pm: «Inter-Roma, escludo al 100% manomissioni dell’audio Var»Si è concluso dopo circa quattro ore l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode ... ilmattino.it Questa mattina, nella caserma della Guardia di Finanza di via Oglio, si è svolto l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore VAR e vice di Rocchi autosospeso dall’incarico dopo l’avviso di garanzia. Michele Ducci, il suo avvocato, ha dichiarato all’uscita: “ - facebook.com facebook Le parole dell'avvocato di Andrea Gervasoni, Michele Ducci, al termine del lungo interrogatorio negli uffici della Guardia di finanza a Milano. Il supervisore VAR, secondo le contestazioni del PM Maurizio Ascione, durante Salernitana-Modena di Serie B avreb x.com