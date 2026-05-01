Durante l’interrogatorio di ieri, il legale di Gervasoni ha affermato che non sono in corso indagini riguardanti la società Inter Roma e che le accuse attuali riguardano esclusivamente le formazioni Salernitana e Modena. La dichiarazione è stata rilasciata a seguito dell’interrogatorio e mira a chiarire la natura delle indagini e le parti coinvolte. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito in merito alle accuse o all’iter processuale in corso.

di Alberto Petrosilli Interrogatorio Gervasoni, il legale Michele Ducci ha fatto chiarezza sull’interrogatorio svolto nella giornata di ieri. Arrivano nuove dichiarazioni dall’avvocato di Andrea Gervasoni, Michele Ducci, rilasciate a Radio Crc. L’avvocato Ducci ha smentito categoricamente l’esistenza di un’indagine riguardante la partita Inter-Roma, precisando che il PM Ascione ha appreso tali notizie solo dai giornali. Il legale ha ribadito che non esistono prove del coinvolgimento del suo assistito nella sala VAR di Lissone per quella sfida e che l’unico capo d’accusa riguarda il match Salernitana-Modena. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Durante l’incontro di quattro ore con il PM, la difesa ha presentato immagini a supporto della posizione di Gervasoni.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Interrogatorio Gervasoni, il legale spiega: «Nessuna indagine su Inter Roma, accuse solo per Salernitana Modena»

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