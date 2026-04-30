Dopo quattro ore di interrogatorio, il testimone ha dichiarato di non aver manomesso l’audio relativo alla partita tra Inter e Roma. Durante l’interrogatorio, è stato chiesto anche sulla partita tra Salernitana e Modena, con una domanda più breve e diretta su quest’ultimo incontro. Il legale ha confermato che si è trattato di una sola domanda rapida su questa ultima gara.

Un interrogatorio durato quattro ore, con focus su Salernitana – Modena e una domanda su Inter – Roma. È quanto emerge al termine dell’interrogatorio del supervisore Var autosospeso Andrea Gervasoni, indagato per concorso in frode sportiva dalla Procura di Milano nell’inchiesta arbitrale che ha portato anche all’indagine e all’autosospensione di Gianluca Rocchi, ormai ex designatore Var che oggi ha deciso di non presentarsi per parlare davanti al Pm. “Escludo al 100% una manomissione dell’audio della sala Var della partita Inter – Roma “, ha dichiarato Gervasoni ai tanti giornalisti presenti all’esterno della caserma della guardia di finanza “Silvio Novembre” dopo la fine dell’interrogatorio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gervasoni dopo 4 ore d’interrogatorio: “Nessuna manomissione all’audio di Inter-Roma”. Il legale: “Su questo solo una domanda veloce”

Notizie correlate

Leggi anche: Gervasoni: "L'audio del Var di Inter-Roma? Escludo al 100% la manomissione"

Leggi anche: Caso VAR Inter Roma, Gervasoni: «Manomissione audio esclusa al cento per cento»

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Inter-Roma, saranno acquisiti i file originali. Caso Gervasoni, lite violenta con Nasca; Gervasoni, l'interrogatorio in un luogo segreto. Non si parlerà del rigore negato all'Inter con la Roma; Inchiesta arbitri, novità oggi: dall'interrogatorio di Gervasoni alla posizione dell'Inter, le ultime; Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: indagati Rocchi e Gervasoni.

Gervasoni 4 ore dai pm: «Inter-Roma, escludo al 100% manomissioni dell’audio Var»Si è concluso dopo circa quattro ore l’interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato dalla Procura di Milano ... msn.com

Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: finito interrogatorio a Gervasoni: Nessun intervento su Inter-RomaLe ultime notizie sull’inchiesta arbitri e su Gianluca Rocchi. Oggetto delle indagini, il sistema delle designazioni pilotate emerso dalle intercettazioni e dagli interrogatori con riferimento ai dire ... fanpage.it

ANSA - Gervasoni esclude manomissioni audio Var Inter-Roma ma mancherebbero 50-60 secondi x.com

Gervasoni, anche Inter-Roma nell'interrogatorio: quattro ore, "Ho detto tutto. Audio Var..." - facebook.com facebook