Interpellanza di Di Marco Pd sui centri vaccinali | L’accesso è diseguale tra costa e aree interne serve un piano diverso

Da ilpescara.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un consigliere regionale del Partito Democratico ha presentato un'interpellanza riguardante i centri vaccinali nella provincia di Pescara, evidenziando una disparità nell'accesso tra le zone costiere e le aree interne. Secondo quanto riferito, si rende necessario un piano differenziato per garantire un servizio più equo. La questione riguarda l'organizzazione e l'efficienza delle strutture dedicate alla somministrazione dei vaccini nelle diverse zone del territorio.

Antonio Di Marco, consigliere regionale del Pd, ha presentato un'interpellanza sui centri vaccinali nella provincia di Pescara: «L’accesso è diseguale tra costa e aree interne, serve un piano diverso». «Nel Pescarese», spiega, «il diritto alla prevenzione non è garantito in modo uniforme: nei.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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