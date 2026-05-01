Interpellanza di Di Marco Pd sui centri vaccinali | L’accesso è diseguale tra costa e aree interne serve un piano diverso

Un consigliere regionale del Partito Democratico ha presentato un'interpellanza riguardante i centri vaccinali nella provincia di Pescara, evidenziando una disparità nell'accesso tra le zone costiere e le aree interne. Secondo quanto riferito, si rende necessario un piano differenziato per garantire un servizio più equo. La questione riguarda l'organizzazione e l'efficienza delle strutture dedicate alla somministrazione dei vaccini nelle diverse zone del territorio.

Antonio Di Marco, consigliere regionale del Pd, ha presentato un'interpellanza sui centri vaccinali nella provincia di Pescara: «L’accesso è diseguale tra costa e aree interne, serve un piano diverso». «Nel Pescarese», spiega, «il diritto alla prevenzione non è garantito in modo uniforme: nei.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Il piano di Decaro per la crescita del turismo in Puglia: "Valorizziamo le aree interne della regione"Il presidente della Regione ha visitato gli stand della Btm, la fiera internazionale del Turismo che è in svolgimento a Bari. Nuova Europa: piano UE per salvare i borghi e le aree interneDopo l’incontro avvenuto a Bruxelles tra il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e il senatore Castelli, l’agenda dell’Unione... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Interpellanza Di Marco sui farmaci oncologici innovativi: L’inerzia della Regione sull’argomento colpisce i fragili; Polizia Locale, torrente Cesuola, Festa della Liberazione: tanti temi nel prossimo consiglio comunale; Di Marco (Pd) contro la Regione: I farmaci innovativi oncologici non sono costi, a rischio l'accesso alle cure; AMBULANZE 118 IN ABRUZZO VECCHIE E RISCHIOSE PER I PAZIENTI: INTERPELLANZA DI TAGLIERI A REGIONE. Interpellanza di Di Marco (Pd) sui centri vaccinali: L’accesso è diseguale tra costa e aree interne, serve un piano diversoIl consigliere regionale del Pd presenta un'interpellanza relativi ai centri vaccinali della provincia di Pescara ... ilpescara.it Di Marco (Pd) contro la Regione: I farmaci innovativi oncologici non sono costi, a rischio l'accesso alle cureIl consigliere regionale si dice allibito dalla risposta dell'assessore Verì alla sua interpellanza sui fondi derivanti dal payback farmaceutico e quelli destinati a quei farmaci parlando di inerzi ... ilpescara.it GUBBIO.Interpellanza di Gubbio Futura su elisoccorso ospedale Branca. Elisoccorso: Il tema dell’elisoccorso dell’ospedale di Branca al centro dell’attenzione istituzionale con un’interpellanza presentata dal gruppo Gubbio Futura. La richiesta di chiarimenti ri - facebook.com facebook