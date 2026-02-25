Il piano di Decaro per la crescita del turismo in Puglia | Valorizziamo le aree interne della regione

Il presidente della Regione ha visitato gli stand della Btm, la fiera internazionale del Turismo che è in svolgimento a Bari. L'evento è stato inaugurato dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè Destagionalizzare il flusso turistico e diffonderlo nelle zone più interne della regione che ancora non sono state toccate dal fenomeno. È questa la strategia che sarà messa in atto dal nuovo Governo della Puglia guidato da Antonio Decaro. Questa mattina il presidente della Regione ha illustrato le linee guida del percorso di crescita economico fra gli stand della Btm (Business Tourism Management), la Fiera internazionale del Turismo in svolgimento a Bari da oggi, mercoledì 25 febbraio, fino a venerdì 27. Buyer e operatori del settore si sono dati appuntamento per questa tre giorni ospitata negli spazi della Fiera del Levante. 🔗 Leggi su Baritoday.it

