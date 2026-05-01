Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno trasmessi in diretta su TV8, che offrirà una partita al giorno del torneo maschile. La programmazione prevede le partite fino alla semifinale del 15 maggio e alla finale del 17 maggio, consentendo agli appassionati di seguire gli incontri senza bisogno di abbonamenti. La copertura in chiaro permette di vedere gli eventi principali del torneo in modo gratuito.

Il grande tennis arriva in chiaro Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 saranno LIVE anche su TV8, con una partita al giorno del torneo maschile, fino alla semifinale del 15 maggio e alla finalissima del 17 maggio. Un’occasione imperdibile per vivere le emozioni del Foro Italico insieme al pubblico più ampio possibile, grazie alla copertura integrale di Sky Sport affiancata dalla trasmissione in chiaro.? Il tennis torna protagonista con sfide di altissimo livello e un accesso ancora più aperto agli appassionati. Iscriviti al canale, lascia un like e commenta quale tennista aspetti di vedere a Roma. Condividi il video e preparati a vivere ogni scambio fino alla finale Digital-News.🔗 Leggi su Digital-news.it

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Internazionali Roma su TV8 Partite LIVE gratis fino alla finale

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