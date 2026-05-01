Inter proposta per Nathan Ake | il colpo dal Manchester City

L'Inter ha ricevuto una proposta da intermediari per acquistare il difensore del Manchester City, Nathan Ake. La trattativa riguarda un possibile trasferimento e sono state avviate discussioni tra le parti coinvolte. La società nerazzurra sta valutando l'offerta e ha avviato contatti con il club inglese per approfondire la possibilità di un'operazione di mercato. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

? Cosa sapere Inter riceve proposta per il difensore del Manchester City Nathan Ake tramite intermediari.. Il club inglese valuta la cessione per evitare la scadenza contrattuale del 2027.. Ake viene proposto all’Inter da intermediari del mercato mentre il Manchester City valuta una cessione estiva per evitare di perdere il difensore a parametro zero nel 2027. Il nerazzurro si accende con un nome di caratura internazionale. Nathan Ake, centrale esperto del Manchester City, è al centro di una proposta avanzata verso la dirigenza interista tramite agenti e mediatori del settore. Il movimento nasce in un momento cruciale per la difesa di Milano, dove la necessità di un rinnovamento radicale spinge gli addetti ai lavori a cercare profili pronti subito per l’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inter, proposta per Nathan Ake: il colpo dal Manchester City Notizie correlate Calciomercato Inter, proposto Ake: il centrale del Manchester City occasione ghiotta, Marotta e Ausilio riflettonodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, nelle ultime ore ai nerazzurri è stato proposto il profilo di Aké per la difesa: valutazioni in corso... Leggi anche: Mercato Milan, occasione Ake: possibile addio al Manchester City in estate. Ultime Altri aggiornamenti TJ - Proposto Nathan Ake, come a Inter e Milan. Profilo da valutareL'entourage di Nathan Ake ha proposto il calciatore alla Juventus per rinforzare la difesa. Il difensore olandese del Manchester City è in uscita a fine stagione: ha collezionato solo ... tuttojuve.com Aké via dal City: proposto a Milan, Juventus e Inter. Ecco quanto costaNathan Aké lascerà il Manchester City al termine di questa stagione e negli ultimi giorni sarebbero proposto anche a tre club italiani, cioè Milan, Juventus e Inter. Già ... milannews.it