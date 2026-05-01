Nelle ultime ore, il profilo di Aké, difensore del Manchester City, è stato proposto all'Inter come possibile rinforzo per la retroguardia. La società nerazzurra sta attualmente valutando questa proposta, mentre i responsabili delle operazioni di mercato stanno riflettendo sulla possibilità di portare il giocatore in Italia. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, nelle ultime ore ai nerazzurri è stato proposto il profilo di Aké per la difesa: valutazioni in corso. L’ Inter si prepara a un restyling profondo del reparto arretrato per il 2027. Il club valuta profili di esperienza internazionale per gestire una difesa che vedrà le probabili partenze di Acerbi, Darmian e De Vrij. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Aké per la difesa: il difensore del City proposto da intermediari. Secondo quanto appurato da TMW, il nome nuovo per la retroguardia nerazzurra è quello di Nathan Aké, centrale mancino classe 1995 attualmente in forza al Manchester City.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, proposto Ake: il centrale del Manchester City occasione ghiotta, Marotta e Ausilio riflettono

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