In vista della partita contro l'Inter, l'allenatore dell'Inter Parma sta valutando le scelte di formazione. Tra le possibili decisioni, si ipotizza che Lautaro Martinez possa tornare in campo dal primo minuto in attacco. La presenza del giocatore argentino potrebbe influenzare la strategia della squadra avversaria e le scelte in fase offensiva. La sfida si svolgerà allo stadio di San Siro.

Inter News 24 Inter Parma, ecco le possibili scelte di formazione di Chivu: in attacco può tornare Lautaro Martinez dal primo minuto. L’attesa sta per finire: domenica sera a San Siro l’Inter affronta il Parma in quella che potrebbe essere la notte più lunga e gioiosa della stagione. Ai nerazzurri basterà battere la compagine emiliana per far partire ufficialmente i festeggiamenti per lo scudetto. La notizia più bella per il tecnico Cristian Chivu riguarda però l’infermeria: il capitano Lautaro Martinez è finalmente recuperato e pronto a riabbracciare il suo compagno di reparto Marcus Thuram, ricostituendo quella coppia che ha trascinato la squadra per tutto l’anno.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Parma, Lautaro torna titolare? Ecco le possibili decisioni di Chivu in vista della sfida di San Siro

Notizie correlate

Inter Como, Chivu deve sciogliere un ultimo dubbio in vista della sfida di San Siro. Ecco qualedi Alberto PetrosilliInter Como, l’unico dubbio da sciogliere è quello relativo al partner d’attacco di Thuram: ballottaggio Bonny-Pio Esposito...

Inter Atalanta, Chivu ritrova Thuram per San Siro: la situazione degli infortunati e le ultime su Calhanoglu e LautaroCalciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Spalletti Juve, i bianconeri preparano il nuovo...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Lautaro Martinez gioca Inter-Parma? Quando torna? Le ultime su condizioni e infortunio; Inter, riecco Lautaro: domani in gruppo, poi a disposizione per la sfida scudetto al Parma; Inter-Parma, ci sarà Lautaro Martinez? Cosa filtra da Appiano Gentile; Inter, Lautaro ci sarà col Parma? Le ultime news verso il possibile match scudetto.

Inter, col Parma torna Lautaro: cosa filtra sul suo impiego dal 1? insieme a ThuramAlla squadra di Chivu basterà battere i gialloblù per poter festeggiare. E il tecnico dei nerazzurri potrà contare anche su Lautaro ... fcinter1908.it

Inter, Lautaro si allena ancora in gruppo: vicino l'impiego col Parma per la possibile gara ScudettoIl capitano nerazzurro è pronto a rientrare in campo dopo l’infortunio: domenica 3 maggio una vittoria contro gli emiliani permetterebbe di festeggiare il ventunesimo sigillo tricolore ... ilgiorno.it

Inter-Parma come Inter-Napoli del 1989, ma occhio agli incastri L’articolo completo su FcInterNews.it LINK NELLE STORIE #InterParma - facebook.com facebook

#Inter- #Parma come #Inter- #Napoli del 1989, ma occhio agli incastri x.com