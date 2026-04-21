In vista della partita di San Siro, l’allenatore dell’Inter deve decidere chi affiancherà Thuram in attacco. L’unico punto ancora da definire riguarda la scelta tra Bonny e Pio Esposito, entrambi in lizza per un ruolo da titolare. La decisione finale dipenderà dalle ultime valutazioni dell’allenatore prima dell’inizio della sfida.

di Alberto Petrosilli Inter Como, l’unico dubbio da sciogliere è quello relativo al partner d’attacco di Thuram: ballottaggio Bonny-Pio Esposito. L’ Inter di Cristian Chivu si tuffa nella notte di San Siro per conquistare la finale di Coppa Italia. La proprietà Oaktree osserva con attenzione le scelte del tecnico rumeno che, secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, punta sulla massima affidabilità per superare l’ostacolo Como dopo lo 0-0 dell’andata. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Inter Como, le scelte di Chivu: Acerbi torna al centro, Bonny sfida Esposito per una maglia. Le formazioni. Le probabili formazioni vedono l’Inter schierata con il consueto 3-5-2.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, Chivu deve sciogliere un ultimo dubbio in vista della sfida di San Siro. Ecco quale

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