Lautaro Martinez e Thuram sono in campo con l’obiettivo di conquistare il match point che potrebbe portare alla vittoria del ventunesimo scudetto per la squadra. La coppia di attaccanti dell’Inter si concentra sulla partita, con l’intento di migliorare il proprio ruolino personale nella classifica marcatori. Cristian Chivu, allenatore della formazione, segue con attenzione lo sviluppo della gara.

di Lorenzo Vezzaro Inter Parma: la coppia d’oro di Cristian Chivu vede il traguardo tricolore e punta al primato assoluto nella classifica marcatori. L’attesa sta per finire e gli occhi di tutto il mondo calcistico sono puntati su San Siro: Inter-Parma di domenica sera rappresenta l’atto finale di una stagione dominata, ma non ancora conclusa. Il tecnico Cristian Chivu sa che la vittoria contro i ducali significherebbe il titolo ufficiale, portando i nerazzurri a quota 21 scudetti e aprendo definitivamente il nuovo ciclo della sua gestione. Per centrare l’obiettivo, l’allenatore si affida alla sua certezza più grande, la ThuLa, con i due attaccanti pronti a prendersi la scena per blindare non solo il trofeo, ma anche i propri record personali.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Parma: Lautaro e Thuram a caccia del match point per il ventunesimo scudetto

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