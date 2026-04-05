Inter manita scudetto alla Roma | Lautaro e Thuram firmano il +9

Nella serata di domenica 5 aprile 2026, l’Inter ha battuto la Roma con un risultato di 5-2, rafforzando il suo vantaggio in classifica. Lautaro Martinez e Thuram sono stati tra i protagonisti, segnando due gol ciascuno, contribuendo così alla quinta vittoria consecutiva della squadra. La partita si è svolta allo stadio di casa dell’Inter, che ha così mantenuto il primato, portando il vantaggio sul secondo a nove punti.

Nella serata di oggi, domenica 5 aprile 2026, l’ Inter ha travolto la Roma con un perentorio 5-2, consolidando un primato in classifica che assume ormai i contorni di una fuga definitiva. Il sodalizio guidato da Christian Chivu ha fornito una prova di forza impressionante sul prato di San Siro, portandosi momentaneamente a +9 sul Milan, atteso domani dall’insidiosa trasferta di Napoli. Il match, valevole per la trentesima giornata di Serie A, è stato segnato dalla doppietta di Lautaro Martinez e dalla gestione magistrale dei ritmi di gioco, in una congiuntura stagionale che vede i nerazzurri in uno stato di grazia atletica e mentale. L’uragano Lautaro e il cinismo tattico di Chivu. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, manita scudetto alla Roma: Lautaro e Thuram firmano il +9 Leggi anche: Inter da applausi al Mapei Stadium: Dimarco è ovunque, Lautaro e Thuram firmano lo 0-5 Torna Lautaro e l’Inter ne fa cinque alla derelitta Roma (scudetto chiuso a chiave)Torna Lautaro e l’Inter ne fa cinque alla derelitta Roma (scudetto ipotecato) Che bello poter incontrare ogni settimana la Roma di Gasperini. Temi più discussi: Napoli, De Bruyne: Scudetto? Dipende dall'Inter, ma le cose cambiano in fretta; Inter, Milan e Napoli per lo Scudetto: l'analisi a Fuoriclasse Serie A Enilive; De Bruyne sullo scudetto: Dipende tutto dall'Inter, ma nel calcio le cose cambiano in fretta. Intanto, pensiamo al Milan; Allegri: Nazionale? Sono concentrato sul Milan, voglio fare la Champions League. Lo Scudetto dipende dall'Inter. DIRETTA INTER ROMA | Risultato live (5-1) streaming tv: manita nerazzurra! (Serie A, 5 aprile 2026)Diretta Inter Roma streaming video tv: i nerazzurri difendono il primo posto per lo scudetto, i giallorossi vogliono tornare in zona Champions. ilsussidiario.net L’Inter riscatterà Akanji: la cifra pattuita col Man City. Ma in caso di scudetto…Prima stagione con la maglia dell’Inter più che positiva per Manuel Akanji, autentico pilastro della difesa di Cristian Chivu ... msn.com Inter a +9 e con una verve ritrovata, domani lo scontro diretto tra Napoli e Milan Chivu stasera ha messo le mani sullo scudetto facebook L'Inter dilaga a San Siro! #InterRoma x.com