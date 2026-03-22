Chivu ha deciso di schierare la sua squadra con una formazione diversa rispetto alla precedente, scegliendo un nuovo giocatore per sostituire Bastoni, ormai infortunato. La partita tra Fiorentina e Inter si avvicina e le probabili formazioni sono già circolate, con il tecnico che ha annunciato le sue mosse in vista dell’incontro. I dettagli sulla composizione delle squadre sono stati resi noti ufficialmente.

Thuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma l’assalto a Vicario: l’italiano è il primo nome per il dopo Sommer! Le ultime Calciomercato Milan: incontro Tare-Modric, sul piatto il futuro in rossonero. La decisione del croato in vista della prossima stagione Calciomercato Juventus: pazza idea Rudiger per la difesa. Fattore Spalletti decisivo, così i bianconeri possono riportarlo in Serie A. Le cifre e i dettagli del possibile colpo Berardi tuona dopo il pari con la Juve: «Parlano di ‘Scansuolo’, a noi non interessa!». Poi manda un messaggio a Gattuso e alla Nazionale Grosso post Juve Sassuolo: «I ragazzi hanno fatto una partita incredibile, a tempo debito arriveranno. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Probabili formazioni Fiorentina Inter, Chivu ha le idee chiare: così sostituirà l’infortunato Bastoni

Articoli correlati

Calciomercato Inter, Chivu ha le idee chiare: dialogo con la società, ci sono 4 senatori in bilicodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, Cristian Chivu ha lanciato un messaggio preciso alla società nerazzurra: ci sono 4 senatori in bilico.

Probabili formazioni Inter Bologna, Chivu si affida ai titolarissimi: le ideeCalciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni, ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Bastoni Barcellona, è tentazione...

Una raccolta di contenuti su Fiorentina Inter

Temi più discussi: Fiorentina-Inter, le probabili formazioni per il match di Serie A; Fiorentina-Inter: probabili formazioni e statistiche; Probabile Formazione - 30° Giornata; Fiorentina-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Probabili formazioni Fiorentina Inter, Chivu ha le idee chiare: così sostituirà l’infortunato Bastoni. Le scelte verso la sfida di staseraProbabili formazioni Fiorentina Inter, Chivu ha le idee chiare: così sostituirà l'infortunato Bastoni. Le scelte verso la sfida di stasera ... calcionews24.com

Fiorentina-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie ATre punti per sperare, tre punti per tornare a sorridere. È la posta in palio al Franchi, dove domenica 22 marzo la Fiorentina ospita l’Inter all’incontro valido per la 30ª giornata di campionato. Red ... tuttosport.com

#Fiorentina - #Inter Undici classico per Vanoli. Dietro Pongracic-Ranieri. Parisi ancora alto facebook

It’s ! @SerieA_EN: Fiorentina- #Inter Stadio Artemio Franchi, Firenze 20:45 CET / 15:45 EST x.com