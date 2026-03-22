Probabili formazioni Fiorentina Inter Chivu ha le idee chiare | così sostituirà l’infortunato Bastoni
Chivu ha deciso di schierare la sua squadra con una formazione diversa rispetto alla precedente, scegliendo un nuovo giocatore per sostituire Bastoni, ormai infortunato. La partita tra Fiorentina e Inter si avvicina e le probabili formazioni sono già circolate, con il tecnico che ha annunciato le sue mosse in vista dell’incontro. I dettagli sulla composizione delle squadre sono stati resi noti ufficialmente.
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