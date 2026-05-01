Inter il Parma nel destino Chivu accarezza il tricolore

A Parma, i tifosi si sono riuniti al Tardini per assistere a un allenamento aperto, una situazione insolita per celebrare la salvezza conquistata. La sessione ha visto la partecipazione di giocatori e staff, mentre i sostenitori si sono avvicinati per mostrare il loro supporto. La giornata ha rappresentato un momento di festa anticipata, con il pubblico che ha accolto con entusiasmo la squadra e l’allenatore.

A Parma la festa si farà in anticipo. Porte aperte al Tardini, inusuale scenario di allenamento, coi tifosi pronti ad abbracciare squadra e allenatore nella seduta aperta organizzata oggi, per celebrare la salvezza appena raggiunta. Con la testa più sgombra e le gambe sciolte (Cuesta ha concesso tre giorni e mezzo di riposo ad inizio settimana prima di tornare a lavorare) gli emiliani si sposteranno domenica nella vicina Milano, dove di festa potrebbe essercene un’altra, quella per lo Scudetto dell’ Inter. I dirigenti emiliani ritroveranno una vecchia conoscenza, Cristian Chivu. Un anno fa, di questi tempi, ne seguivano da vicino l’operato nell’avventura d’esordio come allenatore in una prima squadra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, il Parma nel destino. Chivu accarezza il tricolore Notizie correlate Leggi anche: Chivu, Parma nel destino: lo Scudetto si gioca contro il passato L’Inter di Chivu tra veleni e riscossa: otto passi verso il tricoloreNella mattinata di oggi, il quartier generale di Appiano Gentile respira un’aria di ritrovata serenità, nonostante le scorie di un weekend vissuto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter-Parma, la guida completa al match; Scudetto, Inter campione d’Italia prima di giocare col Parma? Ecco tutte le combinazioni; SERIE A ENILIVE | INTER-PARMA: INFO PREVENDITA SETTORE OSPITI; Inter-Parma: probabili formazioni e statistiche. Inter, il Parma nel destino. Chivu accarezza il tricoloreCittà natale di Thuram, è il club da cui provengono il tecnico e diversi calciatori. Un anno fa il 2-2 del Tardini contribuì a far perdere lo Scudetto in volata. ilgiorno.it Inter, Lautaro si allena ancora in gruppo: vicino l'impiego col Parma per la possibile gara ScudettoIl capitano nerazzurro è pronto a rientrare in campo dopo l’infortunio: domenica 3 maggio una vittoria contro gli emiliani permetterebbe di festeggiare il ventunesimo sigillo tricolore ... ilgiorno.it La vittoria del campionato potrebbe aiutare il bilancio dell'Inter, compensando in parte il calo dei ricavi europei e confermando la traiettoria virtuosa avviata sotto la gestione del fondo californiano. Tutti i numeri in gioco - facebook.com facebook La Repubblica - #Rocchi tira in ballo un dirigente dell' #Inter: il punto x.com