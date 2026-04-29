L’Inter si avvicina alla conquista dello Scudetto, con la vittoria ormai vicina e la possibilità di festeggiare davanti ai propri tifosi allo stadio di San Siro. La squadra si prepara a una partita decisiva, mentre il Parma si trova coinvolto in questa fase finale del campionato. La gara potrebbe rappresentare un momento importante per entrambe le formazioni, con l’attenzione rivolta alla corsa al titolo e alle sfide passate.

L’Inter si prepara a scrivere una pagina importante della sua storia recente. Manca ormai poco alla matematica vittoria dello Scudetto, che potrebbe essere vinto a San Siro davanti al pubblico interista. Sul cammino dei nerazzurri è rimasto un ultimo ostacolo da superare: il Parma, ex squadra di Christian Chivu, attuale allenatore dell’Inter. Il tecnico è determinato a portare a casa il risultato, e non vuole farsi intimorire dal passato per vincere il suo primo titolo da allenatore. Il romeno è pronto a mettere in campo la miglior formazione possibile, aiutato anche dal ritorno del capitano Lautaro Martinez, determinato a spingere la squadra verso il Tricolore.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Chivu, Parma nel destino: lo Scudetto si gioca contro il passato

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