L’Inter di Chivu si prepara a affrontare la fase decisiva della stagione, con otto partite rimaste e la possibilità di conquistare il campionato. Questa mattina il quartier generale di Appiano Gentile ha riacquistato un’atmosfera più tranquilla, dopo un weekend segnato da tensioni e discussioni tra i giocatori e la dirigenza. La squadra si concentra sugli allenamenti prima di scendere in campo nelle prossime giornate.

Nella mattinata di oggi, il quartier generale di Appiano Gentile respira un’aria di ritrovata serenità, nonostante le scorie di un weekend vissuto pericolosamente sul filo dei nervi. Dopo il contestato pareggio interno contro l’ Atalanta (1-1) e le vibranti proteste per la gestione arbitrale di Manganiello — culminate nel silenzio stampa post-partita per il gol di Krstovic e il rigore negato a Frattesi — l’ Inter di Cristian Chivu si risveglia con un dato che vale più di mille polemiche: otto punti di vantaggio sul Milan. La frenata dei rossoneri nel derby della Madonnina prima e il recente passo falso degli uomini di Allegri hanno trasformato quello che poteva essere un incubo in un prezioso incremento di distacco, con una partita in meno sul calendario e nove turni ancora da disputare. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - L’Inter di Chivu tra veleni e riscossa: otto passi verso il tricolore

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