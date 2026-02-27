Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti su Vicario, con le trattative in fase avanzata, e sul ritorno di Curtis Jones, che torna a essere un nome caldo. La redazione monitora tutte le novità, tra incontri e indiscrezioni, in tempo reale. Le trattative si sviluppano con diversi incontri tra dirigenti e agenti, mentre le trattative più calde sono in fase di definizione.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – VENERDI’ 27 FEBBRAIO Vicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: pronto il tutto per tutto su Vicario, torna di moda il nome di Curtis Jones

Gazzetta – Curtis Jones è un rinforzo clamoroso per l’Inter: sa fare tuttoCurtis Jones è il profilo su cui l’Inter ha deciso di puntare per rinforzare il centrocampo.

Calciomercato Inter, scelta fatta per il post-Sommer: tutto su Vicario! La sua volontà può essere decisivadi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, scelta fatta per il post-Sommer: tutto su Vicario! La sua volontà può essere decisiva: ecco perché La...

CALCIOMERCATO INTER: I DETTAGLI DELL'OFFERTA PER DIABY! E SU FRATTESI E CURTIS JONES...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Inter, pronto il rinnovo per Pio Esposito! Ma occhio: sabato a San Siro a vederlo c’era…; Griezmann pronto a dire addio all’Atletico Madrid: la MLS sta per accoglierlo; Inter, prima reazione sul mercato: colpo a costo zero; Il Borussia Dortmund pronto a bussare in casa Inter: i nerazzurri aprono alla cessione.

Calciomercato Inter, pronto il ritorno di un ex? Il parere dei bookmakerLe ultime partite dell’Inter hanno messo in luce una criticità sulla corsia di destra: in attesa del rientro di Dumfries, Chivu è costretto a soluzioni di emergenza con Diouf adattato fuori ruolo e ... calciomercato.com

Calciomercato live: Mateta vicino al Milan. Roma su Nkunku e Zaragoza, Immobile va al Paris FC, Romagnoli resta alla Lazio: le trattative di oggiAncora pochi giorni e la sessione invernale di calciomercato chiude i battenti. Le formazioni sono a caccia degli ultimi colpi per ampliare le rose in vista della parte finale della stagione. ilmessaggero.it

Calciomercato Inter, un "Lookman" per Chivu: chi è il nome che mette d'accordo tutti - facebook.com facebook

#Inter, asse di #calciomercato col #Liverpool: i nerazzurri si rifanno sotto per #Leoni e #CurtisJones [Corriere dello Sport] calciomercato.com/liste/corsport… x.com