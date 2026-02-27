Calciomercato Inter nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate

L'Inter si prepara a rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino Curtis Jones. La dirigenza nerazzurra sta valutando diverse strategie per portare il giocatore in Italia, con l’obiettivo di migliorare la qualità della rosa. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri pianificano il colpo a centrocampo per la prossima stagione: Curtis Jones rimane un obiettivo di Cristian Chivu. Il mercato non dorme mai ad Appiano Gentile. Dopo il corteggiamento serrato durante la sessione invernale, terminato con un nulla di fatto per la mancanza dei giusti incastri economici, la Beneamata è pronta a tornare alla carica per Curtis Jones. Il dinamico centrocampista inglese, cresciuto nel vivaio dei Reds e dotato di grande visione di gioco, rappresenta il profilo ideale per iniettare nuova linfa nella mediana della squadra meneghina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'interesse per il calciatore è tutt'altro che scemato, alimentato soprattutto dalla stima di Cristian Chivu.