Intelligenza artificiale | rivoluzione o minaccia?

L'intelligenza artificiale sta rapidamente entrando in molti settori, portando con sé nuove opportunità e sfide. Si tratta di tecnologie che automatizzano processi e migliorano servizi, ma anche di strumenti che sollevano preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla privacy. Nei prossimi anni, si prevede un aumento dell'uso di sistemi intelligenti in ambiti diversi, con conseguenze che coinvolgono sia aziende che cittadini.

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificialeè passata da essere unapromessa tecnologicaa una realtà concreta che hacambiato radicalmenteuffici, aziende e attività quotidiane. Questa trasformazione solleva una domanda sempre più rilevante: l’intelligenza artificialesostituirà davvero gli esseri umaninel mondo del lavoro? Gli studi recenti offrono una risposta meno netta di quanto ci si aspetti. Non si parla di una sostituzione totale, ma piuttosto di unaprofonda evoluzione delle dinamiche lavorative. Unreportdell’Organizzazione Internazionale del Lavororivela che circa un quarto dei lavori nel mondo è esposto all’influenza dell’intelligenza artificiale, ma lo scenario più plausibile è unariorganizzazione delle mansionipiuttosto che la loro completa eliminazione.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Intelligenza artificiale: rivoluzione o minaccia? Intelligenza Artificiale: rivoluzione o rischio per il gaming | Beyond the Controller Notizie correlate Leggi anche: ’Intelligenza artificiale e lavoro’. La svolta tra minaccia o opportunità Case a Roma, rivoluzione BRIXA: l'intelligenza artificiale per rigenerare gli appartamenti della CapitaleIl mercato immobiliare di Roma prova a scuotersi di dosso la crisi e la lentezza burocratica puntando tutto sulla tecnologia e sulla rigenerazione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L’intelligenza artificiale tra limite e Mistero; La rivoluzione silenziosa dell’intelligenza artificiale nelle aule universitarie; Gestire l’uso dell’intelligenza artificiale in azienda: cosa delegare e cosa preservare; La rivoluzione tecnologica al Salone Pechino, il più grande del mondo. Automotive, l'intelligenza artificiale spinge la rivoluzione: settore tra i più maturiL'intelligenza artificiale accelera la trasformazione dell'industria automotive, che oggi si posiziona come secondo settore per maturità nell'adozione di queste tecnologie, subito dopo il comparto tec ... ansa.it Primo Maggio, Brunetta: L’intelligenza artificiale sia oggetto della contrattazione collettivaIl presidente del Cnel: Rischio di un modello verticale e neo-fordista. Serve un nuovo patto sociale fondato sulla partecipazione. orizzontescuola.it #PrimoMaggio #Marghera @DanFumarola @CislNazionale sui social di #Radio1 “L’intelligenza artificiale non deve spaventare ma deve diventare oggetto di contrattazione”. Intervista @AmaliaCarosi x.com Una doppia rivoluzione sta ridisegnando il mercato italiano: l’intelligenza artificiale, che riduce il valore delle mansioni ripetitive, e la transizione ecologica e digitale, che richiede nuove competenze in tutti i settori. #ANSA - facebook.com facebook