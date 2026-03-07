’Intelligenza artificiale e lavoro’ La svolta tra minaccia o opportunità

L'Università di Siena e il Circolo culturale Epistème organizzano un evento intitolato “Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Minaccia o opportunità”, che si concentra sulla trasformazione in atto nel settore lavorativo. L’incontro analizza come l’intelligenza artificiale stia influenzando i cambiamenti nel modo di lavorare e quali implicazioni possano derivare da questa evoluzione.

’Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Minaccia o opportunità’ è il titolo dell’appuntamento promosso dall’Università di Siena e dal Circolo culturale Epistème, dedicato a una delle trasformazioni più profonde del nostro tempo: l’impatto che l’IA sta producendo sul mondo del lavoro. L’incontro si terrà lunedì 9 marzo alle 17 in Camera di Commercio Arezzo-Siena a Siena. Al centro della riflessione, i cambiamenti in atto tra innovazione tecnologica, ridefinizione delle competenze professionali, rischi occupazionali e nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. All’incontro, che sarà aperto dal sindaco Nicoletta Fabio,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

