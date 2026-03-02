Qualcomm annuncia il prossimo chip di connettività mobile che introduce wi-fi 8 e bluetooth 7

Qualcomm ha annunciato il nuovo chip di connettività mobile chiamato FastConnect 8800, che integra le tecnologie Wi-Fi 8 e Bluetooth 7. La presentazione è avvenuta in un momento di evoluzione tecnologica nel settore della connettività senza fili. Il dispositivo promette di migliorare le prestazioni e la compatibilità con gli standard più recenti. La società ha reso noto il prodotto come parte di una strategia di aggiornamento delle soluzioni di connessione.

questo approfondimento presenta il qualcomm fastconnect 8800, soluzione di connettività mobile presentata al mercato nel contesto di una trasformazione verso wifi 8 e bluetooth 7. integrato in un singolo modulo, il sistema adotta caratteristiche avanzate come xpAN, thread 1.5 e supporto dedicato a nuove possibilità di rete, offrendo una prospettiva concreta sulle prestazioni future e sulla disponibilità commerciale prevista per la fine del 2026. il fastconnect 8800 è costruito su un processo a 6 nm e implementa una configurazione radio 4×4, superando la tipica soluzione 2×2 presente in generazioni precedenti. questa scelta consente un... 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

