In piazza Duomo, in un pomeriggio qualsiasi, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione. Tra la folla presente, alcuni hanno rivolto insulti contro una formazione militare, portando alla decisione di bandire questa Brigata da tutti gli stadi. La vicenda ha sollevato discussioni sulla presenza di possibili rischi legati a comportamenti razzisti durante eventi pubblici. Nessuna persona o organizzazione è stata ancora identificata ufficialmente.

C’era pure lui quel pomeriggio in piazza Duomo. All’ingresso dello spezzone con gli esponenti della Brigata ebraica e di Sinistra per Israele, in corteo per la festa della Liberazione del 25 aprile 2024, alcuni ragazzi iniziarono a inveire contro i manifestanti preceduti dallo striscione con la stella di David, insultandoli con "epiteti discriminatori e dal tenore antisemita"; ci fu pure un contatto di pochi secondi davanti alle vetrine di un fast food, con spintoni e aste di bandiera usate come armi. Tra gli altri, gli agenti della Digos identificarono un giovane nordafricano che oggi ha 21 anni e che all’epoca fu denunciato propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Insulti contro la Brigata. Bandito da tutti gli stadi: "C’è pericolo razzismo"

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