Durante il corteo del 25 aprile a Milano, sono stati rivolti insulti contro la Brigata ebraica. Davide Romano, rappresentante delle associazioni coinvolte, ha dichiarato che tali insulti costituiscono una violazione della legge Mancino. La vicenda ha suscitato nuove polemiche, con una serie di commenti e prese di posizione che continuano a suscitare discussioni pubbliche. La questione resta al centro del dibattito sulle manifestazioni commemorative e sui limiti della libertà di espressione.

Milano, 27 aprile 2026 - La polemica sulla Brigata ebraica e su quanto accaduto durante il corteo del 25 aprile non i placa, anzi. Festa della Liberazione, uno dei momenti di tensione tra i membri della Brigata Ebraica e i contestatori ProPal "Frasi come “siete saponette mancate o Hitler ha fatto male a non finire il lavoro”, urlate contro la Brigata Ebraica durante il corteo, non sono opinioni discutibili: sono violazioni della Legge Mancino". il direttore del Museo della Brigata ebraica Lo sottolinea in una nota il direttore del Museo della Brigata ebraica, Davide Romano. "Ciò che mi inquieta profondamente non è soltanto che questi reati...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corteo 25 aprile, Davide Romano: “Gli insulti contro la brigata ebraica sono una violazione della legge Mancino”

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