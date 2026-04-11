Il 16 aprile alle 14:00 italiane, DJI presenterà ufficialmente la nuova famiglia di videocamere Osmo Pocket 4. La conferma è arrivata direttamente dal produttore di tecnologia video, che ha annunciato il lancio di questa gamma di prodotti. La novità più significativa riguarda l’introduzione di un sensore da un pollice, che rappresenta un aggiornamento rispetto ai modelli precedenti.

Il produttore di tecnologia video DJI ha confermato ufficialmente il lancio della nuova famiglia di videocamere Osmo Pocket 4 per il prossimo 16 aprile, alle ore 14:00 secondo l’orario italiano (ovvero le 12:00 GMT). La notizia arriva dopo un lungo periodo di attesa e numerosi spostamenti della data di uscita, che hanno alimentato per mesi speculazioni sulla disponibilità del prodotto. Un teaser ufficiale ha finalmente messo fine alla stagione dei rumor, introducendo il concetto di una miriade di immagini racchiuse in un pollice. Questa locuzione, presente nel materiale promozionale in lingua cinese, sembra descrivere con precisione sia la dimensione estremamente compatta del dispositivo sia le prestazioni del sensore da un pollice integrato nella struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - DJI Osmo Pocket 4: arriva il nuovo sensore da un pollice il 16 aprile

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