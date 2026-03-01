Insigne segna ancora con il Pescara 5.041 giorni dopo

Da justcalcio.com 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Insigne torna a segnare con il Pescara a circa 5.041 giorni dalla sua ultima rete. Dopo aver lasciato il Napoli a luglio, l’attaccante di Frattamaggiore non aveva ancora trovato una nuova squadra. Ora, nel mercato invernale, Insigne ha accettato di rientrare nel club abruzzese. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo dai tifosi.

Torna Lorenzo Insigne (Frattamaggiore 1991).. Senza squadra da luglio, il primo Napoli accettato rientro a Pescara in esso mercato invernale. Già il nazionale italiano promosso con i ‘delfini’ in Serie Aaccanto a Ciro Immobile e Marco Verrattinel 2011-12. Ora si trova ad affrontare una situazione radicalmente opposta: salva il Pescara ultimo in classifica dalla retrocessione al terzo posto. Il primo passo è fatto. Il Pescarese, con portabadge, ha sconfitto il Palermo (2-1)quarto in classifica. Un trionfo quello resta ultimo con 21 puntiquattro dalla promozione e otto dalla salvezza. I ‘delfini’ hanno vinto dopo rimonta dopo il primo gol di Joel Pohjanpalo al 47'. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Lorenzo Insigne, festa doppia: torna al gol all'Adriatico dopo 5041 giorni e regala 3 punti al PescaraDopo 5041 giorni, Lorenzo Insigne è tornato a esultare sotto la curva Nord dello stadio Adriatico.

Insigne torna titolare con il Pescara dopo 14 anni: la storia romantica dell'attaccanteLa corsa del Pescara verso una posizione utile per la post-season si fa decisiva: la squadra abruzzese affronta il Palermo con una mossa...

Una selezione di notizie su Insigne segna.

Discussioni sull' argomento Serie B, scatto d'orgoglio del Pescara grazie a un gol di Insigne; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Nonostante l'interesse di vari club, Vlahovic vuole restare alla Juve; Udinese, infortunio Solet: distrazione muscolare: ecco quanto starà fermo.

1367 giorni dopo. Lorenzo Insigne torna a giocare in Italia, ma il Pescara va ancora koDal 15 maggio 2022 al 10 febbraio 2026 sono trascorsi 1367 giorni. Tanto è passato dall’ultima presenza in Italia di Lorenzo Insigne, datata maggio 2022 con la maglia del Napoli, al ritorno in campo ... tuttomercatoweb.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.