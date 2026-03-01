Insigne segna ancora con il Pescara 5.041 giorni dopo

Lorenzo Insigne torna a segnare con il Pescara a circa 5.041 giorni dalla sua ultima rete. Dopo aver lasciato il Napoli a luglio, l’attaccante di Frattamaggiore non aveva ancora trovato una nuova squadra. Ora, nel mercato invernale, Insigne ha accettato di rientrare nel club abruzzese. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo dai tifosi.

Torna Lorenzo Insigne (Frattamaggiore 1991).. Senza squadra da luglio, il primo Napoli accettato rientro a Pescara in esso mercato invernale. Già il nazionale italiano promosso con i 'delfini' in Serie Aaccanto a Ciro Immobile e Marco Verrattinel 2011-12. Ora si trova ad affrontare una situazione radicalmente opposta: salva il Pescara ultimo in classifica dalla retrocessione al terzo posto. Il primo passo è fatto. Il Pescarese, con portabadge, ha sconfitto il Palermo (2-1)quarto in classifica. Un trionfo quello resta ultimo con 21 puntiquattro dalla promozione e otto dalla salvezza. I 'delfini' hanno vinto dopo rimonta dopo il primo gol di Joel Pohjanpalo al 47'.