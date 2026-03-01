Pohjanpalo illude il Pescara la ribalta con Insigne e Meazzi | il Palermo ko contro l’ultima dopo 14 partite senza sconfitte

Il Pescara ha battuto il Palermo 2-1 all’Adriatico, interrompendo una serie di quattordici partite senza sconfitte della squadra di Inzaghi. Pohjanpalo ha segnato un gol che aveva illuso i siciliani, ma la squadra di casa è riuscita a ribaltare il risultato grazie alle reti di Insigne e Meazzi. La partita si è conclusa con la vittoria dell’ultima in classifica, che ha giocato un match molto sotto tono.