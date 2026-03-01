Pohjanpalo illude il Pescara la ribalta con Insigne e Meazzi | il Palermo ko contro l’ultima dopo 14 partite senza sconfitte
Il Pescara ha battuto il Palermo 2-1 all’Adriatico, interrompendo una serie di quattordici partite senza sconfitte della squadra di Inzaghi. Pohjanpalo ha segnato un gol che aveva illuso i siciliani, ma la squadra di casa è riuscita a ribaltare il risultato grazie alle reti di Insigne e Meazzi. La partita si è conclusa con la vittoria dell’ultima in classifica, che ha giocato un match molto sotto tono.
Dopo quattordici risultati utili di fila, la squadra di Pippo Inzaghi cade contro l’ultima in classifica: all’Adriatico il Pescara vince 2-1, al termine di una gara giocata malissimo dagli ospiti. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo senza particolari sussulti: Pohjanpalo sblocca, poi. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Pescara, Insigne capitano e alla prima da titolare contro il Palermo: l’ultima volta in biancazzurro 14 anni fa! La romantica storia dell’attaccante
Insigne torna titolare con il Pescara dopo 14 anni: la storia romantica dell'attaccanteLa corsa del Pescara verso una posizione utile per la post-season si fa decisiva: la squadra abruzzese affronta il Palermo con una mossa...
Altri aggiornamenti su Pohjanpalo illude.
Serie B, Pescara-Palermo 2-1: Meazzi porta in vantaggio i suoi al 87'Palermo impegnato in trasferta a Pescara con calcio d'inizio alle ore 15. La squadra di Inzaghi vuole i tre punti per provare ad accorciare sul Venezia, ieri fermato dal SudTirol a Bolzano (1-1 il ... lasicilia.it
Insigne torna a segnare con il Pescara: non accadeva dal 2012Prima il gol di Pohjanpalo per il vantaggio del Palermo, poi il gol del pareggio del Pescara. La firma è quella di Lorenzo Insigne, che torna al gol con questa maglia dopo 14 anni. L’ex Napoli e ... gianlucadimarzio.com