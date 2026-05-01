INSIDEOVER LIVE – Intervista a Alex Martin Astley il giornalista che ha smascherato la propaganda dell’IDF in Libano

Il 12 aprile, un ufficiale dell’esercito israeliano ha pubblicato su X un messaggio in cui accusava Hezbollah di usare un ospedale nel sud del Libano per scopi militari. Nel post sono state condivise immagini di armi che sarebbero state trovate in quella struttura, accompagnate da una didascalia che suggerisce l’utilizzo dell’ospedale come base operativa. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di un giornalista specializzato nel denunciare la propaganda militare.

A mettere in dubbio questa ricostruzione è stato il giornalista investigativo Alex Martin Astley, che ha deciso di verificare direttamente le affermazioni contattando le Israel Defense Forces attraverso i canali ufficiali riservati alla stampa, inclusa un’unità attiva anche su WhatsApp. Astley, non riconoscendo nei luoghi mostrati i locali dell’ospedale, ha chiesto chiarimenti sulla provenienza delle immagini: la risposta ricevuta è stata che “la foto serve come prova; le armi sono state prese dall’ospedale e fotografate in un posto vicino”, una dichiarazione che di fatto conferma l’assenza di prove fotografiche della presenza di armi all’interno della struttura sanitaria.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - INSIDEOVER LIVE – Intervista a Alex Martin Astley, il giornalista che ha smascherato la propaganda dell’IDF in Libano Notizie correlate IDF accusa: “Ecco le foto di covo armi di Hezbollah in un ospedale libanese”. Il giornalista Alex Martin Astley, dal Libano, smonta le prove. Il suo racconto a InsideOverIl 12 aprile, il colonnello Avichay Adraee, ex capo delle comunicazioni dell’IDF, ha pubblicato un post su X in cui annunciava che l’ospedale di Bint... Colonnello IDF: “Ecco foto armi Hezbollah in ospedale libanese”, poi IDF ammette a giornalista: “foto scattate in altro luogo”. Il racconto di Alex Astley a InsideOverIl 12 aprile, il colonnello Avichay Adraee, ex capo delle comunicazioni dell’IDF, ha pubblicato un post su X in cui annunciava che l’ospedale di Bint...