IDF accusa | Ecco le foto di covo armi di Hezbollah in un ospedale libanese Il giornalista Alex Martin Astley dal Libano smonta le prove Il suo racconto a InsideOver

Il 12 aprile, un ufficiale israeliano ha condiviso su una piattaforma social immagini che, a suo dire, mostrerebbero un deposito di armi di Hezbollah all’interno di un ospedale nel sud del Libano. La notizia ha suscitato reazioni e discussioni, mentre un giornalista dal Libano ha pubblicato un reportage in cui mette in dubbio le prove presentate, offrendo una versione diversa degli eventi. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra le parti, con accuse e smentite che si susseguono.

Il 12 aprile, il colonnello Avichay Adraee, ex capo delle comunicazioni dell’IDF, ha pubblicato un post su X in cui annunciava che l’ospedale di Bint Jbeil, nel sud del Libano, sarebbe stato utilizzato da Hezbollah per scopi militari. A supporto dell’accusa, venivano diffusi un’immagine e alcuni video. Nel post X, Adraee scrive: “Ecco come l’ospedale governativo di Bint Jbeil si è trasformato in una roccaforte terroristica di Hezbollah!!!”. A supporto dell’accusa, veniva diffusa un’immagine presentata, implicitamente, come prova visiva della militarizzazione della struttura. A mettere in discussione questa ricostruzione è stato Alex Martin Astley, giornalista investigativo basato in Libano, che ha deciso di verificare direttamente la fondatezza delle affermazioni israeliane.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - IDF accusa: “Ecco le foto di covo armi di Hezbollah in un ospedale libanese”. Il giornalista Alex Martin Astley, dal Libano, smonta le prove. Il suo racconto a InsideOver Notizie correlate Le Idf bombardano per sbaglio la casa di un leader cristiano libanese: uccisi lui, la moglie e una donna. Volevano colpire HezbollahPuntavano ai leader di Hezbollah, ma hanno ucciso un esponente di spicco del Partito delle forze libanesi, gruppo cristiano avversario del Partito di... Libano, colpiti obiettivi di Hezbollah: il video dell'IdfL’esercito israeliano ha diffuso nelle scorse ore un video che mostrerebbe raid aerei contro obiettivi di Hezbollah in Libano.