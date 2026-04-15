Colonnello IDF | Ecco foto armi Hezbollah in ospedale libanese poi IDF ammette a giornalista | foto scattate in altro luogo Il racconto di Alex Astley a InsideOver

Il 12 aprile, un ex ufficiale israeliano delle comunicazioni ha condiviso su X immagini che, a suo dire, mostrano armi di Hezbollah all’interno di un ospedale nel sud del Libano. Successivamente, l’IDF ha ammesso a un giornalista che le foto erano state scattate in un luogo diverso rispetto a quello indicato. La vicenda è raccontata da un giornalista di InsideOver, che ha seguito gli sviluppi e le dichiarazioni ufficiali.

Il 12 aprile, il colonnello Avichay Adraee, ex capo delle comunicazioni dell’IDF, ha pubblicato un post su X in cui annunciava che l’ospedale di Bint Jbeil, nel sud del Libano, sarebbe stato utilizzato da Hezbollah per scopi militari. A supporto dell’accusa, venivano diffusi un’immagine e alcuni video. Nel post X, Adraee scrive: “Ecco come l’ospedale governativo di Bint Jbeil si è trasformato in una roccaforte terroristica di Hezbollah!!!”. A supporto dell’accusa, veniva diffusa un’immagine presentata, implicitamente, come prova visiva della militarizzazione della struttura. A mettere in discussione questa ricostruzione è stato Alex Martin Astley, giornalista investigativo basato in Libano, che ha deciso di verificare direttamente la fondatezza delle affermazioni israeliane.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Colonnello IDF: “Ecco foto armi Hezbollah in ospedale libanese”, poi IDF ammette a giornalista: “foto scattate in altro luogo”. Il racconto di Alex Astley a InsideOver Notizie correlate IDF accusa: “Ecco le foto di covo armi di Hezbollah in un ospedale libanese”. Il giornalista Alex Martin Astley, dal Libano, smonta le prove. Il suo racconto a InsideOverIl 12 aprile, il colonnello Avichay Adraee, ex capo delle comunicazioni dell’IDF, ha pubblicato un post su X in cui annunciava che l’ospedale di Bint... Leggi anche: Iran, 7 giornalisti uccisi da inizio guerra. Per l’Idf l’ultimo è membro di Hezbollah, ma pubblica una foto falsificata. Un altro nel mirino