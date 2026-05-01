Un insegnante di 27 anni è stata condannata negli Stati Uniti per aver avuto rapporti sessuali con uno studente sedicenne e aver realizzato dei video durante i rapporti stessi. La donna ha ammesso le accuse e rischia fino a 15 anni di carcere. La vicenda si è svolta tra le mura di casa del ragazzo, dove sono stati registrati i rapporti. La condanna è stata decisa dopo il processo in tribunale.

Docente di 27 anni ammette i fatti: condanna fino a 15 anni di carcere negli Stati Uniti. Un’ insegnante condannata per abusi su uno studente sedicenne dopo aver avuto rapporti sessuali con lui e averli filmati. È quanto emerso nel processo che ha portato alla condanna di Jocelyn Sanroman, 27 anni, nel Michigan, negli Stati Uniti. La donna ha ammesso i fatti e si è dichiarata colpevole di violenza sessuale di terzo grado. Il tribunale della contea di Oakland ha stabilito una pena compresa tra quattro e quindici anni di carcere. Il caso: rapporti con lo studente e video registrati. Secondo quanto ricostruito, Sanroman aveva avuto una relazione con il ragazzo, all’epoca sedicenne, a cui dava ripetizioni dopo averlo avuto come studente.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Insegnante condannata per abusi su uno studente: filmava i rapporti a casa del ragazzo

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