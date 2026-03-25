Un ragazzo di 13 anni ha accoltellato un'insegnante durante le lezioni in un istituto scolastico di Trescore Balneario. L'episodio si è verificato nel corridoio della scuola, e la donna, di 57 anni, è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Sul vestito del giovane è stata trovata una maglietta con la scritta «Vendetta».

Uno studente di 13 anni ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni. È accaduto questa mattina (25 marzo), alle 7.45, a Trescore Balneario, all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa, dove ci sono elementari e medie. Si tratterebbe di un ragazzino di terza media. L'aggressione, contro l'insegnante di francese Chiara Mocchi, 57 anni, è avvenuta in corridoio, all'ingresso della classe 3°A. La donna è in condizioni molto gravi. L'elisoccorso del 118 l'ha trasportata all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove sta per essere operata d'urgenza. Carabinieri e agenti della polizia locale sono sul posto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Bergamo, studente di 13 anni accoltella un'insegnante a scuola: gravissima. Sulla maglietta del ragazzo la scritta «Vendetta»

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