Inps e carriere globali | 300 mila pensioni in 160 Paesi diversi
Ogni anno, l'Inps versa circa 300 mila pensioni in oltre 160 paesi nel mondo. La gestione di questi pagamenti coinvolge flussi finanziari complessivi di circa 2 miliardi di euro, necessari per supportare i pensionati italiani che risiedono all’estero o hanno carriere lavorative in diversi paesi. Questa attività rappresenta una parte significativa delle operazioni internazionali dell’istituto, che si occupa di garantire i pagamenti anche fuori dai confini nazionali.
?? Cosa sapere L'Inps eroga 300 mila pensioni ogni anno in 160 Paesi diversi. La mobilità globale richiede la gestione di flussi finanziari per 2 miliardi di euro. L'Inps eroga circa 300 mila pensioni ogni anno in ben 160 Paesi diversi, gestendo flussi finanziari che toccano la cifra di quasi 2 miliardi di euro per garantire i diritti di chi ha lavorato oltre confine. Questa realtà economica e sociale emerge con forza dai dati del sistema previdenziale italiano, dove la mobilità dei lavorato .🔗 Leggi su Ameve.eu
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