Inps e carriere globali | 300 mila pensioni in 160 Paesi diversi

Da ameve.eu 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, l'Inps versa circa 300 mila pensioni in oltre 160 paesi nel mondo. La gestione di questi pagamenti coinvolge flussi finanziari complessivi di circa 2 miliardi di euro, necessari per supportare i pensionati italiani che risiedono all’estero o hanno carriere lavorative in diversi paesi. Questa attività rappresenta una parte significativa delle operazioni internazionali dell’istituto, che si occupa di garantire i pagamenti anche fuori dai confini nazionali.

?? Cosa sapere L'Inps eroga 300 mila pensioni ogni anno in 160 Paesi diversi. La mobilità globale richiede la gestione di flussi finanziari per 2 miliardi di euro. L'Inps eroga circa 300 mila pensioni ogni anno in ben 160 Paesi diversi, gestendo flussi finanziari che toccano la cifra di quasi 2 miliardi di euro per garantire i diritti di chi ha lavorato oltre confine. Questa realtà economica e sociale emerge con forza dai dati del sistema previdenziale italiano, dove la mobilità dei lavorato .🔗 Leggi su Ameve.eu

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