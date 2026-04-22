Pensioni | l’Inps punta agli extraprofitti dell’automazione

L’Inps ha annunciato una proposta che mira a modificare il sistema previdenziale, concentrando l’attenzione sui profitti generati dall’automazione e dall’innovazione tecnologica. La direzione generale, guidata da Vittimberga, suggerisce di spostare il focus dei contributi dai salari agli extraprofitti delle aziende che investono in tecnologia. La proposta si inserisce in un dibattito più ampio su come riformare e adattare il sistema pensionistico alle nuove dinamiche economiche.

La direzione generale dell’Inps, guidata da Vittimberga, propone una rivoluzione nei sistemi previdenziali che potrebbe spostare il baricentro dei contributi dai salari verso i profitti derivanti dall’innovazione tecnologica. La strategia mira a creare un meccanismo in cui l’adozione di nuove tecnologie nelle industrie alimenti la previdenza attraverso una tassazione sugli extraprofitti generati dall’automazione, evitando però di penalizzare gli investimenti produttivi con una tassa sui robot. Verso un modello previdenziale europeo basato sull’innovazione. Il piano avanzato da Vittimberga non si limita a una semplice modifica fiscale, ma delinea un percorso complesso per integrare i benefici dell’evoluzione industriale nei flussi della previdenza sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pensioni: l’Inps punta agli extraprofitti dell’automazione Notizie correlate Pensioni, dietrofront dell’Inps: arrivano i rimborsi per i calcoli sbagliatiL’Inps riconosce un errore nei calcoli delle pensioni e annuncia rimborsi per decine di migliaia di ex lavoratori. Pensioni, prorogato al 2026 incentivo posticipo: il chiarimento dell’Inps(Adnkronos) – L’Inps chiarisce l’ambito di applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento, prorogato dalla legge di Bilancio 2026, in... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inps, come ricevere il cedolino della pensione di aprile 2026 via mail: le istruzioni; TFS/TFR dei dipendenti pubblici: cosa cambia davvero dal 2027 e cosa devono fare gli enti locali; Punto Utente Evoluto: schema di convenzione INPS-Comuni - EC News - Area lavoro; Pensionato invalido al 100% batte l’Inps, l’istituto chiedeva la restituzione di oltre 33mila euro – La storia. INPS il cedolino pensioni di aprile 2026 arriva per email: come riceverlo e tutte le novitàINPS invia il cedolino pensione di aprile 2026 via mail: come riceverlo, cosa contiene e cosa cambia per i pensionati. alfemminile.com EMAIL PENSIONATI INPS, cedolino pensione via email per oltre 3 milioni di pensionatiL’INPS punta ora a rendere il documento sempre più chiaro e leggibile, attraverso una revisione progressiva delle voci del cedolino ... statoquotidiano.it Pensioni anticipate: i requisiti variano in base a quando hai iniziato a lavorare. Cosa significa - facebook.com facebook Aggiornate le regole di compilazione del flusso UNIEMENS del Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, con particolare riferimento alla corretta valorizzazione del calendario giornaliero rb.gy/pq2ur7 In x.com