Pensioni Inps e fuga all’estero in quali Paesi l’assegno vale di più | il piano del Senato

Il Senato ha presentato un piano che analizza i paesi in cui le pensioni Inps hanno un valore maggiore. Sempre più italiani decidono di trasferirsi all’estero per migliorare il potere d’acquisto delle proprie pensioni. La tendenza riguarda sia giovani professionisti che pensionati, che cercano condizioni più favorevoli per vivere con l’assegno previdenziale. La questione coinvolge diverse nazioni europee e extraeuropee.

Dalla fuga dei cervelli alla fuga delle pensioni. Sono sempre di più gli italiani che scelgono di trasferirsi all’estero per aumentare il potere d’acquisto del proprio assegno previdenziale. Nel 2025 le pensioni Inps erogate fuori dall’Italia hanno raggiunto quota 675mila, in crescita dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Si tratta di una decisa inversione di tendenza dopo anni di sostanziale stabilità. Il fenomeno riguarda non solo chi ha maturato contributi in più Paesi, ma anche pensionati che decidono di trasferire la residenza per beneficiare di un costo della vita più basso o di regimi fiscali più favorevoli. E intanto in Senato si discute un disegno di legge pensato per favorire il rientro fiscale dei “fuggitivi” da Paesi extra Ue verso piccoli Comuni delle aree interne. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

