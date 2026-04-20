Flora Tabanelli al Panathlon | Devo tutto alla mia famiglia quando rivedo quella gara mi emoziono ancora oggi

Durante una serata al Palazzo Ducale di Modena, Flora Tabanelli ha dichiarato di dovere molto alla propria famiglia, rivolgendosi direttamente a sua madre. La campionessa ha aggiunto che rivivere quel momento di gara ancora oggi le provoca emozioni. L’evento è stato organizzato dal Panathlon Modena e ha visto la partecipazione di diversi ospiti e appassionati. Tabanelli ha espresso gratitudine nei confronti dei familiari per il supporto ricevuto nel corso della sua carriera.

Modena, 20 aprile 2026 – “Alla mia famiglia devo praticamente tutto”. Lo dice Flora Tabanelli, guardando dritto verso mamma Lucia nella serata organizzata dal Panathlon Modena nel salone d’onore del Palazzo Ducale. Flora è stata la regina indiscussa dell’evento nella sempre affascinante cornice del l’Accademia Militar e alla presenza del comandante, il generale Stefano Messina. L’incontro con la campionessa olimpica è stato fortemente voluto dall’inarrestabile presidente del Panathlon Modena, Maria Carafoli, che ha già precettato Flora per le prossime medaglie: “Se tornerai a vincere, e sappiamo che lo farai, ricordati che dopo tutte le premiazioni ufficiali riceverai la mia telefonata e ti aspetteremo di nuovo qui” la promessa strappata alla campionessa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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