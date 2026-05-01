Dopo l'allenamento odierno, arrivano aggiornamenti sui giocatori infortunati della Juventus. Vlahovic e Yildiz hanno partecipato alla sessione di allenamento e i primi segnali indicano un miglioramento delle loro condizioni. La squadra continua a monitorare attentamente la loro ripresa, senza yet ufficialmente definire i tempi di recupero. Le notizie dalla Continassa evidenziano un passo avanti per entrambi i giocatori in vista delle prossime gare.

di Marco Baridon Infortunati Juve, arrivano segnali confortanti da Vlahovic e Yildiz dopo la sessione odierna: le ultimissime dalla Continassa. In vista della prossima partita di campionato, alla Continassa l’attenzione è concentrata sulla gestione degli infortunati, un aspetto decisivo per definire le scelte di formazione del tecnico Luciano Spalletti. Le ultime indicazioni provenienti dal centro sportivo bianconero restituiscono un quadro fatto di prudenza ma anche di segnali incoraggianti per il tecnico e per tutto l’ambiente. Le notizie migliori arrivano, infatti, dal reparto offensivo. Secondo quanto appreso da , il lavoro di gestione dei carichi svolto ieri ha dato esito positivo e sia Vlahovic sia Yildiz sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: novità importanti su Vlahovic e Yildiz dopo l’allenamento odierno. Ecco le ultimissime dalla Continassa

Notizie correlate

Leggi anche: Infortunati Juve: novità importanti da Thuram, ecco come stanno Vlahovic e Yildiz dopo l’allenamento odierno. Le ultimissime dalla Continassa

Infortunati Juve, ecco come stanno Yildiz e Thuram dopo l’allenamento odierno. Le ultimissime dalla Continassadi Marco BaridonInfortunati Juve, ecco quali sono le condizioni di Yildiz e Thuram dopo l’allenamento di oggi.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Yildiz, Thuram, Vlahovic e Holm: chi recupera per Milan-Juventus? Le condizioni degli infortunati bianconeri e i dubbi di Spalletti; Le ultime sugli infortunati in casa Juve: Thuram lavora a parte, Yildiz parzialmente in gruppo; Juventus, il punto sugli infortunati: Thuram a parte, out solo Milik e Cabal; La Juve incontra l'entourage di Stones: possibile biennale e incognita infortuni.

Juventus, le ultime su Thuram e Yildiz: novità dall’allenamentoInfortunati Juventus – Archiviato il pari a reti bianche maturato in casa del Milan, la Juventus allenata da Luciano Spalletti guarda con fiducia alla prossima sfida di campionato, con l’obiettivo di ... fantamaster.it

FLASH | Juventus, le ultime dall’allenamento: novità Vlahovic, Thuram e YildizInfortunati Juventus - Manca sempre meno al big-match della 34^ giornata del campionato di Serie A che metterà a ... fantamaster.it

Infortunati #Juve Le ultime dalla Continassa - facebook.com facebook

Le ultime sugli infortunati in casa #Juve: #Thuram lavora a parte, #Yildiz parzialmente in gruppo x.com