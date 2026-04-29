Il centrocampista francese ha ripreso gli allenamenti con il gruppo, segnando un passo avanti nel suo recupero. Questa notizia arriva dopo la recente vittoria della squadra sul campo del Bologna. La presenza di Koné in allenamento potrebbe influenzare le prossime scelte tecniche del tecnico. Al momento, non sono stati annunciati tempi di ritorno ufficiali, ma la sua disponibilità rappresenta una buona notizia per la squadra.

Torino già al lavoro per il 202627: dal ritorno di Cacciamani ai riscatti e al nodo D’Aversa, il piano di Petrachi per il nuovo progetto Koné Roma, buone notizie per Gasperini! Il centrocampista francese è tornato ad allenarsi con il gruppo! Le ultime Lukaku torna a parlare sui social: «Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo» Como, parla Ludi: «Noi stiamo investendo in maniera concreta su professionisti di giovane età per la prima squadra. Sugli italiani.» Matic si racconta: «Grosso è già pronto per qualcosa in più: ha aiutato molto la crescita dei giovani. Futuro? Vediamo, a fine della stagione parleremo» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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