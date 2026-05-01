Calvizzano infermiere minaccia una donna con un bisturi e le ruba la fede | arrestato

A Calvizzano, un infermiere di 49 anni è stato arrestato dai Carabinieri in seguito a un episodio in cui ha minacciato una donna con un bisturi e le ha rubato la fede nuziale, successivamente rivenduta in un negozio di compro oro. L'uomo è stato fermato e portato in caserma, dove si è proceduto con le formalità di rito. La vittima non ha riportato ferite gravi.

Calvizzano. Un infermiere in servizio presso l’Ospedale Monaldi di Napoli è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Marano di Napoli con l’accusa di rapina aggravata. L’episodio si è verificato a Calvizzano, dove l’uomo avrebbe messo a segno il colpo ai danni di una donna. Secondo quanto ricostruito, il 49enne, identificato in Feliciano Cerullo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe avvicinato la vittima mentre si trovava in auto, minacciandola con un bisturi. Sotto la pressione dell’arma, la donna è stata costretta a consegnare la fede nuziale, poi rivenduta poco dopo in un compro oro della zona per una somma di 650 euro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Calvizzano, infermiere minaccia una donna con un bisturi e le ruba la fede: arrestato Notizie correlate Minaccia con coltello una donna e le ruba telefono e borsa: arrestatoNel corso delle festività pasquali i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno rafforzato i controlli sul territorio. Aggredisce un rider con una bottiglia e lo minaccia con un coltello. Poi ruba un’altra bici, arrestato 18enneFirenze, 7 marzo 2026 – Tenta due rapine nel giro di poche ore in pieno centro a Firenze.