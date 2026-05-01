Un infermiere che lavora presso l'Ospedale Monaldi di Napoli è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Marano di Napoli con l'accusa di aver rapinato una donna in strada. L'uomo avrebbe estratto un bisturi durante il gesto e si sarebbe impossessato di alcuni effetti personali della vittima. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto dopo la segnalazione di un testimone e l'intervento immediato sul posto.

Un infermiere in servizio presso l’Ospedale Monaldi di Napoli è stato arrestato per rapina aggravata dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Marano di Napoli. Si tratta di Feliciano Cerullo, 49enne di Marano di Napoli già noto alle forze dell’ordine. Avrebbe avvicinato una donna in auto, minacciandola con un bisturi e sottraendole la fede nuziale. Subito dopo, l'uomo avrebbe rivenduto l'anello in un compro oro della zona, incassando 650 euro. I Carabinieri, allertati dalla vittima, hanno immediatamente ricostruito la vicenda, recuperato la fede e identificato il 49enne. Sequestrata l’arma utilizzata per la rapina. Il 49enne, ora in carcere, risponderà di rapina aggravata.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Infermiere estrae bisturi e rapina donna in strada: preso

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