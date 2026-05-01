Infermiere del Monaldi armato di bisturi ruba la fede ad una donna in auto e la rivende a 650 euro

Un uomo di 49 anni, infermiere presso il Monaldi, è stato arrestato con l’accusa di aver rubato una fede nuziale a una donna in auto e di averla rivenduta a un compro oro per 650 euro. L’episodio si è verificato di recente e l’indagine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora dovrà rispondere di rapina. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla condotta del soggetto coinvolto.

Si tratta di un 49enne di Marano di Napoli: dopo aver incassato 650 euro da un compro oro della zona, è stato arrestato: deve rispondere di rapina. aggravata.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Calvizzano, infermiere minaccia una donna con un bisturi e le ruba la fede: arrestato Infermiere rapina una donna al volante con un bisturiSi è avvicinato all'automobile e ha minacciato la donna al volante con un bisturi per farsi dare l'anello che indossava. Contenuti utili per approfondire Infermiere del Monaldi armato di bisturi ruba la fede ad una donna in auto e la rivende a 650 euroSi tratta di un 49enne di Marano di Napoli: dopo aver incassato 650 euro da un compro oro della zona, è stato arrestato: deve rispondere di rapina ... fanpage.it Napoli, infermiere del Monaldi fa rapina con un bisturi: arrestatoA Napoli un infermiere è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una donna che avrebbe minacciato con un bisturi. L'uomo, un 49enne in servizio presso l'ospedale Monaldi, era già ... msn.com