Infantino chiude la porta all’Italia | L’Iran giocherà i Mondiali il calcio unisce il mondo

Il presidente della FIFA ha annunciato che l’Iran parteciperà ai Mondiali del 2026, nonostante le tensioni diplomatiche con il Canada. Durante il Congresso tenutosi a Vancouver, ha confermato la presenza della squadra iraniana tra le 48 partecipanti, escludendo di fatto l’Italia dalla lista delle possibili ripescate. La decisione ha messo fine alle speranze italiane di rientrare nel torneo, sottolineando che il calcio unisce il mondo anche in situazioni di conflitto diplomatico.

La porta si chiude definitivamente. Il presidente della FIFA Gianni Infantino, aprendo il Congresso federale a Vancouver, in Canada, ha messo fine a qualsiasi speculazione su un possibile ripescaggio dell’Italia per i Mondiali 2026: la rassegna iridata che si disputerà tra giugno e luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico vedrà regolarmente in campo l’Iran. E con la presenza iraniana confermata, tramonta ogni ipotesi di un posto vacante da riassegnare alla Nazionale azzurra. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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