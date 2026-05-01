Un articolo del quotidiano La Sicilia fornisce nuovi dettagli sull’indagine Rocchi, concentrandosi sulla figura di Schenone. Secondo quanto riportato, Schenone è stato citato dall’ex designatore ma non è stato coinvolto come indagato nel procedimento. La notizia chiarisce la posizione di Schenone all’interno dell’inchiesta, senza indicare ulteriori sviluppi o implicazioni legali dirette.

di Alberto Petrosilli Indagine Rocchi, il quotidiano La Sicilia fa ulteriore chiarezza sulla figura di Schenone: solo citato dall’ex designatore. I dettagli. L’ Inter di Cristian Chivu segue con estrema attenzione gli sviluppi dell’inchiesta che coinvolge il designatore Gianluca Rocchi. Emergono nuovi dettagli dalle pagine de La Sicilia riguardo alla posizione del club nerazzurro. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Indagine Rocchi, Schenone e l’inchiesta: il dirigente dell’Inter citato nelle intercettazioni ma non è indagato. Il caso. Secondo quanto emerso dagli atti, Giorgio Schenone, attuale club referee manager dell’Inter, viene citato in una conversazione ambientale del 2 aprile 2025 captata a San Siro.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Indagine Rocchi, il quotidiano La Sicilia fa chiarezza su Schenone: citato ma non indagato. Cosa sta succedendo

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