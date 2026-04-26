Rocchi indagato | cosa sta succedendo nel sistema arbitrale italiano

La Procura di Milano ha aperto un’indagine che riguarda il sistema delle designazioni arbitrali per la stagione 2024-2025 nel calcio italiano. Tra le persone coinvolte figura anche un ex arbitro che è stato posto sotto indagine. La procura sta raccogliendo elementi per chiarire eventuali irregolarità o anomalie nelle assegnazioni degli arbitri durante il campionato in corso. La vicenda sta attirando l’attenzione nel mondo sportivo e tra gli addetti ai lavori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’inchiesta della Procura di Milano Una nuova vicenda scuote il calcio italiano: la Procura di Milano ha avviato un’indagine sul sistema delle designazioni arbitrali relativo alla stagione 2024-2025. L’obiettivo è fare luce su eventuali anomalie nelle scelte degli arbitri e nella gestione del VAR, soprattutto in partite considerate decisive per il campionato. Al centro dell’inchiesta compare il nome di Gianluca Rocchi, attuale designatore per Serie A e Serie B, per il quale si ipotizza il reato di concorso in frode sportiva. Le ipotesi degli investigatori Secondo quanto emerso, gli inquirenti stanno analizzando diversi aspetti del sistema arbitrale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Rocchi indagato: cosa sta succedendo nel sistema arbitrale italiano CALCIOPOLI 2 ROCCHI, VAR E INTER: COSA STA SUCCEDENDO Notizie correlate Il designatore arbitrale Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: cosa sta succedendoSecondo quanto riferito da 'AGI' (Agenzia Giornalistica Italia), Gianluca Rocchi - designatore arbitrale di Serie A e Serie B - indagato per concorso... Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi indagato per frode sportivaIl mondo del calcio italiano trema nuovamente davanti allo spettro di una nuova Calciopoli mentre il designatore degli arbitri di serie A e B... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Frode sportiva e arbitri graditi all’Inter, indagato Rocchi: Mi autosospendo. Coinvolto anche il supervis…; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva. Gianluca Rocchi indagato, ecco cosa può succedere: dallo stop alle riforme al rischio penalizzazione in classifica. Tutti gli scenariIl calcio italiano rischia di perdere nuovamente la faccia. È finito sotto la lente di una Procura della Repubblica – in questo caso in quella di Milano – per ... ilmattino.it Rocchi, cosa rischia l’Inter? La FIGC sarà commissariata? Chi designerà gli arbitri? Tutte le risposteIl caso Rocchi è esploso e il mondo del calcio è nuovamente nella bufera. Ora sul tavolo ci sono tanti interrogativi a partire dal commissariamento della FIGC. fanpage.it Rocchi indagato diretta: tutti gli aggiornamenti e ultime notizie LIVE - facebook.com facebook Non solo Rocchi, anche il supervisore VAR Andrea Gervasoni indagato per concorso in frode sportiva x.com